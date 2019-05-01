DHA DIŞ – Filipinler’deki depremde süpermarketin yıkılma anı görüntüleri yayınlandı

Filipinler () – Filipinler’de 22 Nisan'da gerçekleşen 6.3 büyüklüğündeki depremde süpermarketin yıkılma anına dair yeni görüntüler yayınladı.
22 Nisan’da meydana gelen depremde, Porac bölgesinde bulunan bir süpermarket yıkılmıştı. Yerel medya, süpermarketin yıkılma anlarına dair güvenlik kamera görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, deprem sonucu süpermarketteki çökme ve insanların kaçış anları görülüyor.
Görüntü Dökümü
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///GÜVENLİK KAMERASI
-Süpermarketin çökme anı
-Süpermarketin içindeki insanların yaşadığı panik anları
///ARŞİV
-Süpermarket ve diğer binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları