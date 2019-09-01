DHA DIŞ- Filipinler’de küçük uçak düştü: 3 ölü

Filipinler’de küçük uçak düştü. Düşen uçakta 6 kişi bulunduğu bildirilirken; uçağın düştüğü noktada 2 yerleşim yerinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçak, Filipinler’in Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düştü. İlk belirlemelere göre uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği; uçağın 2 yerleşim yerine düştüğü ve ölü sayısının artabileceği açıklandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Uçağın düşme anı

-Uçağın yanma anları

-Yaşanan panik anları