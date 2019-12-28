DHA DIŞ - Filipinler’de havai fişek satan dükkanda yangın

Filipinler’de havai fişek satan bir dükkânın depo olarak kullanılan bölümünde patlama sonucu yangın çıktı.

Yangın ülkenin Bulacan bölgesindeki Bocaue kasabasında havai fişek satan bir dükkânda çıktı. Dükkanın deposunda yerel saatle 18:10’da meydana gelen bir patlama sonucu yangının çıktığı belirtildi. Patlama anında içeride çalışanların ve müşterilerin de olduğu; insanların dışarı kaçması sonrası yangının büyüdüğü belirtildi. Ayrıca, yangın nedeniyle bir motosiklet ve bir de bisikletin alev alarak yandığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen alevler

-Yükselen dumanlar

-Yangını izleyen vatandaşlar

-İtfaiye ekibinin çalışması

-Soğutma çalışmaları