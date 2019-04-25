DHA DIŞ - Filipinler'de helikopter gölete düştü: 3 ölü

Filipinler () - Filipinler'de bir helikopter gölete düştü. Pilot dâhil 3 kişi öldü.
Olay Filipinler'in Bulacan eyaletinde Malolos şehrinde Anilao bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu Airbus H130 tipi helikopter yerel saatle 12:47'de gölete düştü. Pilot ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 yolcu ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.
Sivil Havacılık Dairesi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği; araştırma başlatıldığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Helikopterin görüntüsü
Olay yerindeki insanlar
Kurtarılanlar ve helikopterden fotoğraflar