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DHA DIŞ- FETÖ’cü Harun Çelik, Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi
FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT’in yaptığı operasyonla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. FETÖ’cü Çelik’in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak ‘Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap’...
GÜNDEM 02.01.2020, 13:39
FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT’in yaptığı operasyonla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. FETÖ’cü Çelik’in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak ‘Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap’ diye bağırdıkları duyuldu.
Arnavutluk’ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik’in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için ‘bayılma numarası yap Harun!’ diye bağırdıkları duyuldu.
Görüntü Dökümü
Arnavutluk’ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik’in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için ‘bayılma numarası yap Harun!’ diye bağırdıkları duyuldu.
Görüntü Dökümü
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-Harun Çelik’in götüen araç
-Arkadaşlarının peşinden koşması
-Bayılma numarası yap diye bağırmaları
-Detaylar
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