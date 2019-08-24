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DHA DIŞ - Facebook’un ‘geçmişi sil’ özelliği aslında hiçbir şey silmiyor
Facebook’un, kullanıcılarına verilerini kontrol etme hakkı veren ‘geçmişi sil’ özelliğinin aslında hiçbir şey silmediği iddia edildi. Yeni özelliğin, kullanıcının Facebook dışındaki sitelerde takip edilmesi özelliğini devre...
GÜNDEM 23.08.2019, 07:42
Facebook’un, kullanıcılarına verilerini kontrol etme hakkı veren ‘geçmişi sil’ özelliğinin aslında hiçbir şey silmediği iddia edildi.
Yeni özelliğin, kullanıcının Facebook dışındaki sitelerde takip edilmesi özelliğini devre dışı bırakabilmesini sağladığı açıklanmıştı. Teknoloji haberleri paylaşan Mashable internet sitesi ise Facebook bu özelliği kullanırken, Facebook sunucularından hiçbir geçmişi silmeyeceğini sadece kullanıcının hesabından veri bağlantısının kesileceğini yazdı.
Bu yeni özelliğe göre kullanıcılar takip etme özelliğini devre dışı bırakarak, Facebook'un kendilerini Facebook dışında takip ederek ‘hedefli reklam’ göndermesini engelleyebiliyor. Daha önce kullanıcının kendi bilgilerini Facebook’un hangi web sitelerine veri gönderdiğini görmesi imkânsızdı. Yeni özellik, kullanıcılara, Facebook’un kullanıcının verilerini paylaştığı şirketlerin listesini ve kaç defa paylaşıldığını gösteriyor.
Habere göre, Facebook bu özelliğin adını ‘geçmişi sil’ olarak duyursa da kullanıcı bilgilerinin Facebook sunucularından tamamıyla silinmesi mümkün olmuyor. ‘Geçmişi sil’ özelliği ilk önce Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak.
Yeni özelliğin, kullanıcının Facebook dışındaki sitelerde takip edilmesi özelliğini devre dışı bırakabilmesini sağladığı açıklanmıştı. Teknoloji haberleri paylaşan Mashable internet sitesi ise Facebook bu özelliği kullanırken, Facebook sunucularından hiçbir geçmişi silmeyeceğini sadece kullanıcının hesabından veri bağlantısının kesileceğini yazdı.
Bu yeni özelliğe göre kullanıcılar takip etme özelliğini devre dışı bırakarak, Facebook'un kendilerini Facebook dışında takip ederek ‘hedefli reklam’ göndermesini engelleyebiliyor. Daha önce kullanıcının kendi bilgilerini Facebook’un hangi web sitelerine veri gönderdiğini görmesi imkânsızdı. Yeni özellik, kullanıcılara, Facebook’un kullanıcının verilerini paylaştığı şirketlerin listesini ve kaç defa paylaşıldığını gösteriyor.
Habere göre, Facebook bu özelliğin adını ‘geçmişi sil’ olarak duyursa da kullanıcı bilgilerinin Facebook sunucularından tamamıyla silinmesi mümkün olmuyor. ‘Geçmişi sil’ özelliği ilk önce Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak.
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