DHA DIŞ – Evi yanan kadın, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi

Çin () – Çin’de bir kadın uyuduğu sırada evinde yangın çıkınca, alevlerden kaçmak için üstünü bile giyinmeden hemen dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak, yangının tüm çıkışları kapatması yüzünden mahsur kalan kadın, çareyi pencereden sarkmakta buldu. Telefonu ve bilgisayarı da yangının çıktığı oda da bulunduğu için yardım çağıramayan kadın, sarktığı pencereden yardım çığlıkları attı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen itfaiye çağırdı.



PENCERE KENARINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Olay, Çin’in Liaoning eyaletinde yer alan Dalian şehrinin Zhongshan bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, 30 yaşında bir kadın evindeki yangın sonrası, çıkışlar kapanınca çareyi camdan sarkarak kurtarılmayı beklemekte buldu. Yarı çıplak halde 8’inci katın pencere kenarına tutunan kadını ve dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İTFAİYE KADINA DA SU SIKTI

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olayda, evden yükselen dumanlar ve kadının çaresizce beklediği görülüyor. Görüntülerde bir yandan evi söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinin, bir yandan da kadına ve tutunduğu zemine su sıkarak, serinletmeye çalıştığı görülüyor. Yangın müdahale sonrası söndürülüyor ve eve giren itfaiye görevlileri kadını içeri çekip, kurtarıyor.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kadın, tanınmaz hale gelene kadar yanmaktansa pencereden sarkmanın daha mantıklı olduğunu düşündüğü için bunu yaptığını ve itfaiyenin tam zamanında geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kadının, camdan sarkması

- İtfaiyenin müdahalesi

- İtfaiyenin yangını söndürüp, kadını kurtarması