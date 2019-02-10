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DHA DIŞ - Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim

Fransa () - Evi kundaklanan Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, ülkede 'sınırın aşıldığını' belirterek; eşi ve kızları için endişeli olduğunu söyledi. Ferrand, kundaklama sonrası Twitter hesabından evin fotoğrafları yayınlayarak...

DHA DIŞ - Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı Ferrand: Endişeliyim

Fransa () - Evi kundaklanan Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, ülkede 'sınırın aşıldığını' belirterek; eşi ve kızları için endişeli olduğunu söyledi.

Ferrand, kundaklama sonrası Twitter hesabından evin fotoğrafları yayınlayarak "Hiçbir şey şiddeti, tehdidi ve korkutmayı haklı çıkarmaz" mesajını paylaşmıştı.

Yaşananlara dair basına konuşan Ferrand, Fransa’daki gelişmelere değinerek ülkede sınırın aşıldığını; ülkedeki ‘demokrasi sağlığı’ için kaygılı olduğunu belirtti ve “Eşim ve kızlarım için kaygılıyım” dedi.

Ulusal Meclis Başkanlığı da olya sonrası açıklama yapmış; Başkan Ferrand’ın Motreff semtindeki evine kundaklama girişiminde bulunulduğunu; olayı Ferrand’ın komşusunun fark ettiği ve güvenlik güçlerine haber verdiğini; Ferrand’ın suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu. 

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