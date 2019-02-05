Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

DHA DIŞ - Eski vekil, İslam karşıtı kitap yazarken, ‘Müslüman’ oldu

Hollanda () – Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) eski milletvekili Joram Van Klaveren, İslam’ı eleştiren bir kitap yazarken, Müslüman olduğunu duyurdu. İSLAM KARŞITI WILDERS İLE GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞÜP, PARTİDEN...

DHA DIŞ - Eski vekil, İslam karşıtı kitap yazarken, ‘Müslüman’ oldu

Hollanda () – Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) eski milletvekili Joram Van Klaveren, İslam’ı eleştiren bir kitap yazarken, Müslüman olduğunu duyurdu.

İSLAM KARŞITI WILDERS İLE GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞÜP, PARTİDEN AYRILDI
Klaveren, 2010’da parlamentoya girdi ve politik kariyeri boyunca ‘İslam karşıtı’ sözleriyle adından bahsettirdi. Klaveren, PVV Başkanı Geert Wilders ile görüş ayrılığı yaşaması üzerine 2014 yılında PVV’den ayrıldı. Kendi muhafazakâr partisini kuran Klaveren, 2017’de tekrar parlamentoya seçilmeyi başaramayınca, politikayı bırakarak İslam’ı eleştiren bir kitap yazmaya karar verdi.

KİTABI YAZARKEN, GÖRÜŞLERİNİ TEKRAR DEĞERLENDİRDİ VE MÜSLÜMAN OLDU
Ancak, kitabını yazmak için yaptığı araştırmanın ortasında görüşlerini tekrar değerlendiren Klaveren, Müslüman olmaya karar verdi ve verdiği kararı da dün basınla paylaştı.

"TEPKİ ÇEKEBİLİR AMA BUNA TAKILMAM"
Klaveren, kararının tepki çekeceğini düşündüğünü, ancak buna takılmadığını söyledi. Eşinin kendisinin bu tercihini kabul ettiğini ve tepki göstermediğini söyleyen Klaveren, kendisinin PVV'de olduğu dönemde eşinin çok rahatsızlık duyduğunu da söyledi. 

Fatiha Suresi ve İhlas Suresi'ni ezberlediğini belirten Klaveren; Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalıştığını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328