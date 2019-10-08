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DHA DIŞ - Erdoğan, Sırbistan’da üçlü zirveye katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı. Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye...
GÜNDEM 08.10.2019, 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti. Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ile Ljajic’in görüşmesi
-Belediye başkanlarını kabul görüntüsü
-Üçlü zirveden görüntü
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti. Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Erdoğan ile Ljajic’in görüşmesi
-Belediye başkanlarını kabul görüntüsü
-Üçlü zirveden görüntü
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