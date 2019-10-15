DHA DIŞ - Erdoğan, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Azerbaycan, () –Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7’inci Zirvesi için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Erdoğan ve Nazarbayev’in görüşmesi