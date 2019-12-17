DHA DIŞ- Erdoğan, İsviçre’de ‘Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor’ başlıklı sergiyi ziyaret etti

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ‘Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor’ başlıklı sergiyi ziyaret etti.

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-Erdoğan’ın sergi ziyaretinden görüntüler

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