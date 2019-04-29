DHA DIŞ - Endonezya’da sel ve heyelan: 29 ölü

Endonezya () – Endonezya’nın Sumatra Adası’nda aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda günlerdir süren yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 29 kişinin hayatını kaybettiği, en az 13 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sumatra Adası’nın batısında yer alan Bengkulu bölgesinde ise 12 bin kişi tahliye edilirken, yüzlerce yapı, köprü ve yolun hasar aldığı belirtildi. Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, yaşanan felaketten dolayı tahliye edilen kişiler için geçici barınaklar kurulduğunu duyururken, felaketin etkisinin artabileceğine ve yağışların devam etmesi halinde yeniden sel ve toprak kaymasının meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, açıklamada yolların hasar görmüş olması nedeniyle yardımların geç ulaştığına da değinildi.