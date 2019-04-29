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DHA DIŞ – Endonezya’da 287 sandık görevlisi yorgunluk ve hastalıktan öldü

Endonezya () – Endonezya’da yapılan seçimlerde 287 sandık görevlisi yorgunluk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Halk Genel Seçimler Komisyonu’na tepki gösterirken; Genel Seçimler Komisyonu Başkanı Arief Budiman’ın ölenler için tazminat...

DHA DIŞ – Endonezya’da 287 sandık görevlisi yorgunluk ve hastalıktan öldü

Endonezya () – Endonezya’da yapılan seçimlerde 287 sandık görevlisi yorgunluk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Halk Genel Seçimler Komisyonu’na tepki gösterirken; Genel Seçimler Komisyonu Başkanı Arief Budiman’ın ölenler için tazminat verileceğini söylediği belirtildi.

Yerel medya, Endonezya’da 17 Nisan’da yapılan seçimlerin sayımında yer alan 7 milyon sandık görevlisinden 287’sinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 95 görevlinin ise hastalandığını duyurdu. Güney Asya’nın en çok nüfusa sahip ülkelerinden birisi olan Endonezya’da 193 milyon seçmenin katıldığı; bazı bölgelerde 100’den fazla adayın olduğu belirtildi. Sayımların elle yapıldığı, bir görevlinin yaklaşık 30 saat oy sayımı yaptığı ve hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı için hastalık ve ölümlerin gerçekleştiği belirtildi.

Endonezya halkının, Genel Seçimler Komisyonu’na seçimlerde görevli personelin sağlık koşullarını dikkate almaması ve çalışma koşullarını doğru bir şekilde planlamadığı için tepki gösterdiği belirtilirken; Genel Seçimler Komisyonu Başkanı Arief Budiman’ın, sayımlarda hayatını kaybedenler için tazminat verileceğini söylediği duyuruldu.

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