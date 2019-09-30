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DHA DIŞ- Elon Musk, SpaceX’in yeni roketini tanıttı

ABD’li roket, uzay mekiği üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Ay’a, Mars’a ve yörüngedeki diğer gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri ‘Starship’ adlı roketin tanıtımını yaptı. Elon Musk,...

GÜNDEM 30.09.2019, 10:35
DHA DIŞ- Elon Musk, SpaceX’in yeni roketini tanıttı
ABD’li roket, uzay mekiği üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Ay’a, Mars’a ve yörüngedeki diğer gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri ‘Starship’ adlı roketin tanıtımını yaptı.

Elon Musk, şirketin Texas’taki üssünde gerçekleşen tanıtımında, Starship’in MK1 sürümünün bir ya da iki ay içinde test kapsamında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Starship’in yaklaşık 20 kilometre yükseğe çıkacağını ve daha sonra dikey inişle dünyaya döneceğini anlatan Musk, 6 aydan daha kısa sürede yörüngeye ulaşarak insan taşımayı denemek istediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Elon Musk’ın roketi tanıtması
Roketin görüntüleri
Daha önce fırlatılan Falcon roketinin görüntüleri
Starship’in özelliklerini tanıtan slaytlar

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