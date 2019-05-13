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DHA DIŞ - El freni çekilmeyen araç sokağı birbirine kattı

Çin () – Çin’de ATM’den para çekmek için aracından inen sürücü, el frenini çekmeyi unutunca, araç cadde üzerindeki dükkânlara çarparak durabildi. Olay, Sichuan eyaletinde yer alan Leibo bölgesindeki Donghuan caddesinde, bir sürücünün...

DHA DIŞ - El freni çekilmeyen araç sokağı birbirine kattı

Çin () – Çin’de ATM’den para çekmek için aracından inen sürücü, el frenini çekmeyi unutunca, araç cadde üzerindeki dükkânlara çarparak durabildi.

Olay, Sichuan eyaletinde yer alan Leibo bölgesindeki Donghuan caddesinde, bir sürücünün ATM’den para çekmek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutmasıyla meydana geldi.

Caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, el freni çekilmeyen aracın dik yoldan aşağı ilerleyerek bir dükkânın girişine çarptığı görülüyor. Bu sırada dükkân girişinde oturmakta olan iki kişi, aracın kendilerine doğru geldiğini fark ediyor ve hemen farklı yönlere doğru kaçıyor. Ancak dükkâna çarparak durmayan araç bu sefer geri geri ilerleyerek başka bir dükkânın camını kırarak içine giriyor. Tüm bunlar olurken hatasını fark eden sürücü, el frenini çekmek için araca binmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

Görüntü Dökümü

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- Aracın aşağı doğru ilerleyip bir dükkânın girişine çarpması

-Dükkânın önünde oturan iki kişinin, aracı fark etmesi üzerine farklı yönlere doğru kaçması

-Dükkânın girişine çarpan aracın durmayarak, geri geri gidip bu sefer de başka bir dükkânın camını kırarak içine girmesi

-Araç sürücünün, araca binmeye çalışması ve başarılı olamaması

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