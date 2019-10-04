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DHA DIŞ- Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı
İtalya’da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı. İtalyan polisi, tarlanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yapılan bir ihbar...
GÜNDEM 04.10.2019, 17:12
İtalya’da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı. İtalyan polisi, tarlanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yapılan bir ihbar üzerine Cagliari şehrindeki bir eve baskın düzenleyen polis, banyodan dışarıya açılan gizli bir kapı buldu. Duşun içine gizlenen kapıdan 500 metrekarelik kapalı bir depo alanına geçen polis, yüzlerce kovanın içinde esrar yetiştirildiğini tespit etti. Adeta uyuşturucu tarlasına dönüştürülen depoda ayrıca bir silah ve çok sayıda mermi bulundu.
Ev sahibi 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Duşun içinden dışarıya açılan kapının görüntüleri
-500 metrekarelik esrar tarlasından görüntüler
-Tespit edilen silah ve mermileri
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