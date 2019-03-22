Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya...

DHA DIŞ - Dünyadaki silahların çoğu sıradan insanlarda

Gonca YAĞCI, () – Araştırmalara göre, dünyadaki bir milyardan fazla silahın yüzde 85’i sıradan insanların elinde bulunuyor. Silah ve silah şiddeti üzerinde uzman şirket Small Arms Survey’in yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki bir...

DHA DIŞ - Dünyadaki silahların çoğu sıradan insanlarda

Gonca YAĞCI, () – Araştırmalara göre, dünyadaki bir milyardan fazla silahın yüzde 85’i sıradan insanların elinde bulunuyor.

Silah ve silah şiddeti üzerinde uzman şirket Small Arms Survey’in yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki bir milyardan fazla ateşli silahın yüzde 85’i sıradan insanlarda, yüzde 13’ü askeri cephaneliklerde yüzde 2’si de polis güçlerinin elinde bulunuyor.

Araştırmaya göre ABD’de her yüz aileye 120’den fazla  ateşli silah düşerken; Endonezya, Japonya ve Malawi gibi ülkelerde her yüz aileye birden az silah düşüyor.

2017 yılının verilerine göre, dünyada en çok silah bulunduran kişi sayısı her 100 kişiye 120 ateşli silah ile ABD olurken bu sırayı 52.8 silah ile Yemen ve 39.1 adet silahla Sırbistan ve Karadağ izledi.

Araştırmaya göre ABD’de 2014 yılında her 100 bin ölümün 10 tanesi ateşli silahlar sonucu gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da bir saldırganın iki camiye düzenlediği saldırı sonrası, bireylerin silahlanması konusunda dünya genelinde endişeler artmaya başladı.

Olayın ardından Yeni Zelanda Başbakanı, ülkedeki silahlanma yasasında değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Ülkede, 11 Nisan’dan itibaren silah kanunlarında sıkı tedbirler alınması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328