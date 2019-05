DHA DIŞ - Dortmund’da Trabzon Meydanı törenle açıldı

Temel ELCİVAN-DORTMUND () – 2014 yılında imzalanan protokolle Trabzon ile kardeş şehir olan Dortmund Belediyesinin Trabzon Meydanı ilan ettiği alan törenle hizmete açıldı.

Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin katıldığı törenle, meydana Trabzon Meydanı levhası asıldı. Trabzon Meydanı, Dortmund şehrinin Rhenische caddesinin karşısında bulunuyor.



Trabzon Meydanı resmi açılışında ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu ve başkan yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti SPD Milletvekili Volkan Baran ve Dortmund ile Trabzon kardeş şehir projesinin oluşumunda katkısı olanlar ve çok sayıda Trabzonlu hazır bulundu.

Meydan açılışında yapılan konuşmalarla, Dortmund ile Trabzon kardeş şehir ilişkilerinin çok daha geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

”BENZER YANLARIMIZ VAR”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuşmasında, “Dortmund ile Trabzon'un kardeş şehir ilişkisinde önemli bir mesafe aldığımıza inanıyorum. Böylesine bir meydana Trabzon adının verilmesine öncülük eden Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich'e ve Dortmud Belediyesi meclis üyelerine, Trabzon belediyesi, şehri adına çok teşekkür ediyorum. Dortmund ile Trabzon'un özellikle futbol anlamında çok benzer yanları var, bunu dün akşam birlikte izlediğimiz Dortmund-Fortuna Düsseldorf maçında benzer atmosferi yaşadık. Bundan sonra Dortmund Belediyesi ile Ekonomik, ticari ve Kültür anlamında ilişkilerimizi geliştirmenin çalışmalarını yapmalıyız. Herkes bilir Trabzon'da bir meydan vardı, şimdi Dortmund'da açılışını yaptığımız bu meydanla iki meydanımız olmuş oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Bugüne kadar emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZE HER YER TRABZON”

T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise, “Geçen yıl ziyaret ettiğim Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ile Dortmund ile Trabzon belediyesin kardeş şehir ilişkilerinin yeniden canlandırılması için, mutabık kalmıştık. Başkonsolosluk bölgemde yer alması ve bir Trabzonlu olmamdan dolayı, böyle bir meydanın açılışında bulunmak beni çok mutlu etti. Burası artık sadece Trabzonluların değil, tüm Türklerin bir adresi olmuş anlamına geliyor. Yine de bizim sloganımız olan ‘Bize her yer Trabzon’ demek istiyorum. Her iki şehir belediyesine ve vatandaşlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İKİ ŞEHİR İLİŞKİSİNİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau, “Trabzon'dan gelen misafir delegasyonu selamlıyorum. On yıllık bir kardeş şehir projesinin 2014 yılında imzalanan protokolle Dortmund ile Trabzon Belediyesinin kardeş şehir projesi resmiyet kazandı. O yıllardan başlayan ve bugüne uzanan kardeş şehir ilişkisini, bugün bu meydan açılışımız ile kutluyoruz. Ticari, Kültürel ve turizm alanında ortak neler yaparız diye yeni bir çalışma içerisindeyiz. Bu iki şehir ilişkisini daha da geliştirmek istiyoruz. Bugüne kadar katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, üzeri Dortmund filaması ile kapalı olan Trabzon Medyanı yazılı levhanın açılışını birlikte yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Başkanların konuşmaları

-Başkonsolosun konuşması Trabzon levhasinin açılışı

-Folklör gösterisinden bölümler