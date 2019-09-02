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DHA DIŞ - Dorian Kasırgası’nın içinden geçtiler
ABD () –Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Hava Operasyonları...
GÜNDEM 02.09.2019, 15:23
ABD () –Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Hava Operasyonları Merkezi (AOC), dün sabah Dorian Kargasının içinden bir uçuş yaptıklarını belirterek, resmi hesaplarından o anların görüntüsünü yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Atmosferde Kasırganın Merkezine uçuş
Kasırganın Merkezinden görüntüler
26°
açık
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