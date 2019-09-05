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DHA DIŞ- Dorian Kasırgası, Kuzey ve Güney Karolina’yı vurdu
Etkisi ‘Kategori 2’ye düşen Dorian Kasırgası, Kuzey ve Güney Karolina’yı vurdu. Yetkililer, vatandaşları önlem almaları konusunda uyarırken; kasırganın, ABD’nin doğu kıyısından geçeceği bildirildi. Dorian Kasırgası, ABD’nin...
GÜNDEM 05.09.2019, 20:03
Etkisi ‘Kategori 2’ye düşen Dorian Kasırgası, Kuzey ve Güney Karolina’yı vurdu. Yetkililer, vatandaşları önlem almaları konusunda uyarırken; kasırganın, ABD’nin doğu kıyısından geçeceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
Dorian Kasırgası, ABD’nin doğu kıyısındaki Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerini vurdu. Güney Karolina eyaletinin kıyı kesimindeki Charleston kentinde rüzgâr ve aşırı yağışlar etkisini gösterirken; bazı bölgelerde sel olduğu açıklandı. Kasırganın, eyaletlerin iç kesimlerinde daha çok yağmur ve rüzgar olarak etkisini göstereceği belirtildi.
Ayrıca, Charleston kentinde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; kentteki çok sayıda yerleşim yeri zarar gördüğü ve 200’den fazla ağacın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
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-Charleston kentinden görüntüler
-Yıkılan ağaçların görüntüsü
-Rüzgar ve yağış
-Selden detaylar
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