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DHA DIŞ- Dorian Kasırgası, 'Kategori 5’e çıkarıldı
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası’nın 5’inci kategoriye alındığını açıkladı. ABD’nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırga, doğu kıyısına doğru yön değiştirmişti. Ulusal Kasırga...
GÜNDEM 01.09.2019, 13:59
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası’nın 5’inci kategoriye alındığını açıkladı.
ABD’nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırga, doğu kıyısına doğru yön değiştirmişti. Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası’nın 'Kategori 5’e çıkarıldığını duyurdu. ABD’ye doğru yaklaşan kasırganın, yaklaştıkça şiddetini artırdığı belirtildi.
ABD’nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırga, doğu kıyısına doğru yön değiştirmişti. Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası’nın 'Kategori 5’e çıkarıldığını duyurdu. ABD’ye doğru yaklaşan kasırganın, yaklaştıkça şiddetini artırdığı belirtildi.
Kategori 5, kasırganın rüzgâr hızının yaklaşık 260 kilometrelere ulaşabileceği anlamına geliyor.
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