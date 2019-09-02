DHA DIŞ - Dorian Kasırgası Bahamalar’ı vurdu

Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280 kilometre hızla Bahamalar’ı vurdu. Kasırga, şiddetini artırarak Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam ediyor.

Hızı saatte 280 km'ye yaklaşan kasırganın şiddeti, ‘Kategori 5’ seviyesine yükseldi. Bahamalar’ı adeta alt üst eden kasırga, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik hatlarını yerle bir etti, ahşap yapıları ise yıkıp geçti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 'çok tehlikeli' uyarısında bulunduğu Dorian Kasırgası'nın bölgede yakın tarihte görülen en güçlü kasırga olduğunu duyurdu.

Bahamalar’da yaşayanlar ise yaklaşan kasırga öncesi belirlenmiş olan güvenli noktalara tahliye edilmişti. Kasırga’nın Dorian’ın şiddetli yağmur, kuvvetli dalgalar ve yıkıcı rüzgârla Bahamaları etkisi altına aldıktan sonra yönünü ABD’ye çevirmesi bekleniyor.



ABD Başkanı Trump Twitter’dan, “Bahama halkı için dua ediyoruz. Daha önce hiç olmadığı hızda vuruyor” mesajını yayınladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bahamalar’dan kasırganın vurduğu noktalardan görüntüler