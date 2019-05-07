DHA DIŞ - Dikkatsiz sürücü, sebep olduğu zincirleme kazada öldü

İspanya () – İspanya’da bulunan bir tünelde 53 yaşındaki bir sürücünün, seyir halindeyken ters yöne girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, İspanya’da bulunan Barselona şehrinin Vallvidrera bölgesindeki bir tünelde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan bir araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu ters yöne girdiği ve karşı şeritten gelen araca çarptığı görülüyor. Çarpışma sonrası araç, ardından ters yöndeki ikinci bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Bu sırada ilk araç çarpışmanın etkisiyle en sol şeride savrularak bu şeritte seyir halinde olan başka bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Yaşanan zincirleme kaza sonrası ise kazaya tanık olan diğer sürücüler araçlarını durdurarak kazazedelere yardımda bulunup, olay yerine ambulans çağırıyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, ters yöne giren 53 yaşındaki sürücünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak burada hayatını kaybettiği ve biri ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin de hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte ilerlemekte olan aracın ters yöne girmesi

-Aracın, ters yöndeki bir araca çarpması

-Aracın durmayarak, ters yöndeki ikinci araçla kafa kafaya çarpışması

-Bu sırada aracın, ters yönde çarptığı ilk aracın en sol şeride sürüklenerek sol şeritteki başka bir araçla kafa kafaya çarpışması

-Zincirleme kaza sonrası diğer sürücülerin durarak, kazazedelere yardımda bulunması