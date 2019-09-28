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DHA DIŞ - Dik baktı, direğe çarptı
Kanada’da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptığı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrinde bir aracın yol kamerasınca...
GÜNDEM 28.09.2019, 11:35
Kanada’da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptığı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
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Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrinde bir aracın yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki aracın yolun karşısına geçen yayaya son anda yol vermek için durduğu, yayının ise sürücüye dik bakışlar attığı görülüyor. Görüntünün devamında ise, gözünü sürücüden ayırmayan yayanın kaldırıma çıktığı ancak elektrik direğini fark etmeyerek çarptığı görülüyor. İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aracın seyri
Sürücünün yayayı fark ederek durması
Yayanın dik bakışlarla yürümesi ve direğe çarpması
Aracın yoluna devam etmesi
22°
açık
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