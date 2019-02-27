DHA DIŞ - DHA DIŞ – Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat istifasını sundu

Mısır () – Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonrasında 20 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 40 kişinin de yaralanmasının ardından Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat istifasını sundu.

Egypttoday haber sitesinde yer alan haberde, başkent Kahire’nin en kalabalık yerlerinden Ramses tren istasyonunda bir trenin raydan çıkıp 6 numaralı platformdaki bariyerlere çarpmasının etkisiyle yakıt deposunun patlaması sonucu meydana gelen yangında 20 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 40 kişinin de yaralanmasının ardından Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat’ın istifasını sunduğu belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli’nin sorumluları sert bir şekilde cezalandıracağını açıkladığı yangın ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilirken, trenin makinistinin de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.