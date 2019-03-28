DHA DIŞ - Devriye aracından düşen polisin zor anları

Nijerya () – Nijerya’da polis araçlarının, konvoy halinde merkeze giriş yaptığı sırada, bir polis memuru pick-up aracın üzerinden yere düştü. Araç, polisin ayaklarının üzerinden geçti.



Olay Nijerya’nın Lagos şehrinde Ikeja bölgesinde bulunan Polis Teşkilatı Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Bir devlet görevlisinin merkezi ziyareti sırasında, koruma konvoyunda bulunan bir polis memuru, pick-up polis aracının sola manevra yapması sonrası yola düştü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, aracın sağ arka tekerinin yere düşen polisin ayakları üzerinden geçmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ve görevliler bağırarak aracın sürücüsünü uyardığı görülüyor. Araç durduktan sonra çevredekiler, araçtan düşen polisin yardımına koşuyorlar.

Görüntü Dökümü

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-Polisin araçtan düşmesi

-Aracın polisin ayağının üstünden geçmesi

-Çevredekilerin yardıma koşması

