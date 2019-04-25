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DHA DIŞ - Derste konuşan ve yemek yiyen öğrencilerini böyle darp etti

Çin () – Çin’de bir öğretmen, derste konuşan ve yemek yiyen iki öğrenciyi darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu öğretmen geçici uzaklaştırma cezası aldı. Olay, Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Xuanwei şehrindeki...

DHA DIŞ - Derste konuşan ve yemek yiyen öğrencilerini böyle darp etti

Çin () – Çin’de bir öğretmen, derste konuşan ve yemek yiyen iki öğrenciyi darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu öğretmen geçici uzaklaştırma cezası aldı.

Olay, Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Xuanwei şehrindeki ‘Xuanwei No 9’ isimli ortaokulda meydana geldi. Sınıftaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, ders sırasında öğretmenin, iki öğrenciyi yanına çağırdığı görülüyor.

Önce öğrencilere derste konuştukları ve yemek yedikleri için bağıran öğretmen, ardından öğrencilerden birine tokat atıp, öğrenciyi saçından tutarak sürüklüyor. Son olarak öğrenciye tekme atan öğretmen arından diğer öğrenciyi tokatlayıp, tekmelemeye başlıyor. Bu sırada tüm sınıfın tepki vermeden olanları izlediği görülüyor. Öğrencileri darp eden öğretmen ardından sınıfa dönüp, bir süre tüm sınıfı azarlıyor.

Olayın sosyal medyada paylaşılıp, kullanıcıların tepkisini çekmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan okul yetkilileri, velilerden özür dileyerek; öğretmenin geçici olarak uzaklaştırıldığını ve resmi uyarı aldığını duyurdu. Ayrıca, olay sonrası çocukların kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri ve olaydan herhangi bir yara almadıkları bilgisi de açıklamada yer aldı.

Öte yandan, öğretmene verilen bu ceza sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘hafif’ bulunarak, okul yönetiminin çok sayıda eleştiri almasına neden oldu.

Görüntü Dökümü
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-Öğretmenin, öğrencileri yanına çağırması
-Öğretmenin önce öğrencilere bağırması
-Öğretmenin, öğrencinin birini tokatlayıp, saçından sürüklemesi
-Öğretmenin, diğer öğrenciyi tekmeleyip, tokatlaması
-Öğrencileri darp eden öğretmenin bir süre tüm sınıfı azarlaması

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