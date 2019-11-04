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DHA DIŞ- Derkuş’taki hava saldırısı sonrası oluşan hasar böyle görüntülendi
Geçtiğimiz Perşembe, Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib’in batısında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasındaki bir mühimmat deposunu vurdu. Görüntülerde, patlamaların ardından Derkuş kasabasında oluşan...
GÜNDEM 04.11.2019, 15:48
Geçtiğimiz Perşembe, Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib’in batısında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasındaki bir mühimmat deposunu vurdu. Görüntülerde, patlamaların ardından Derkuş kasabasında oluşan hasar gözler önüne serildi.
Görüntü Dökümü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Rusya ve Suriye rejim ordusunun düzenlediği hava saldırısında, Derkuş kasabasındaki Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) ait mühimmat deposu hedef alınmıştı. Hava saldırısının hemen ardından, depoda patlamalar meydana geldi. Görüntülerde, bazı yapıların hasar gördüğü ve araçların da kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Görüntü Dökümü
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Hasar gören yapıların görüntüleri
Hasar gören araçların görüntüleri
Detaylar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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ARŞİV///
-Depodan yükselen dumanlar
- Yaşanan patlama
-Kasaba sakinlerinin uzaklaşmaya çalışması
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