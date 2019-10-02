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DHA DIŞ- Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Bernie Sanders, hastaneye kaldırıldı
ABD’de Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Bernard ‘Bernie’ Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders’a 2 adet stent takıldığı belirtildi. Demokrat Parti Başkan Adayı Senatör...
GÜNDEM 02.10.2019, 18:22
ABD’de Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Bernard ‘Bernie’ Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders’a 2 adet stent takıldığı belirtildi.
Demokrat Parti Başkan Adayı Senatör Bernie Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrasında damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders’a 2 adet stent takıldığı ve önümüzdeki günlerde dinlenmesi gerektiği açıklandı. Senatörün toplantılara ve etkinliklere katılımının ikinci bir emre kadar iptal edildiği belirtildi.
Demokrat Parti Başkan Adayı Senatör Bernie Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrasında damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders’a 2 adet stent takıldığı ve önümüzdeki günlerde dinlenmesi gerektiği açıklandı. Senatörün toplantılara ve etkinliklere katılımının ikinci bir emre kadar iptal edildiği belirtildi.
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