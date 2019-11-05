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DHA DIŞ- Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtuldu
Çin’de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı. Olay, Çin’in Siçuan eyaletinde bulunan Yibin şehrinde meydana geldi. Çin medyasında yer alan...
GÜNDEM 04.11.2019, 23:18
Çin’de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, Çin’in Siçuan eyaletinde bulunan Yibin şehrinde meydana geldi. Çin medyasında yer alan habere göre, TIR sürücüsünün istikametindeki dağ yolunda, toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen heyelanda sürücü son anda manevra yaparak TIR’ın toprak altında kalmasını engelledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay, Çin’in Siçuan eyaletinde bulunan Yibin şehrinde meydana geldi. Çin medyasında yer alan habere göre, TIR sürücüsünün istikametindeki dağ yolunda, toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen heyelanda sürücü son anda manevra yaparak TIR’ın toprak altında kalmasını engelledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-TIR’ın yolda ilerleme görüntüleri
-Dağda heyelan meydana gelmesi
-TIR sürücüsünün manevra yaparak son anda heyelandan kurtulması
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