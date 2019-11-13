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DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD başkenti Washington’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, Washington Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı. Erdoğan’ı,...
GÜNDEM 13.11.2019, 01:22
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD başkenti Washington’a geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, Washington Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı. Erdoğan’ı, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson karşıladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması
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