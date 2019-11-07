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DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristin iyisi kötüsü olmaz

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Düzeyi Toplantısı için Macaristan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle birlikte yakaladık. Eşini de yakaladık. 13 tane en yakın çevresini yakaladık. Hepsi elimizde....

GÜNDEM 07.11.2019, 19:13
DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristin iyisi kötüsü olmaz
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Düzeyi Toplantısı için Macaristan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle birlikte yakaladık. Eşini de yakaladık. 13 tane en yakın çevresini yakaladık. Hepsi elimizde. Biz DEAŞ’la mücadeleyi böyle veriyoruz. Vermekte de kararlıyız. Teröristin iyisi, benimkisi, seninkisi olmaz. Burada insanlığın huzuru ve menfaati yatmaktadır. Bundan sonra da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Düzeyi Toplantısı’na katılmak için Macaristan’ın Budapeşte kentine gitti. Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macaristan ile ticaret hacminin artırılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu konuda Başbakan Orban ile irade birliğine sahip olduklarını söyledi. Erdoğan, “Sayın Başbakan ile ekonomik, ticari, kültürel alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde durduk. Çeşitli alanlarda imzaladığımız 10 belgeyle ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2018 de 2,6 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak için Başbakan Orban’la aramızda irade birliği var. Macaristan ve Türkiye bunu gerçekleştirmeye muktedirdir. Macaristan’dan ve Türkiye’den 15 iş insanıyla toplantı gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakan Afrika’da atılabilecek adımlar üzerinde durdu. Biz de önem atfediyoruz. Macar makamlarının da bizim iş adamlarımıza kolaylık yapacaklarına inanıyorum. İş insanlarıyla yapacağımız toplantının içeriğinde neler olabilir diye düşündüğümüzde, savunma sanayi ön plana çıkıyor. Savunma sanayi alanında projeleri hayata geçirmekte kararlıyız” dedi.

“BUGÜNE KADAR SABIR GÖSTERDİK”

Türkiye’nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ancak bunu tek başına sırtlamakta zorlandığını hatırlatan Erdoğan, “Avrupa Birliği (AB) son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç ülkenin ikili meselesi Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalıdır. Görüşmelerimizde Sayın Başbakan’a Barış Pınarı Harekâtı’na desteğinden dolayı şükranlarımızı ifade ettim. Şu anda ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunun 3,6 milyonu Arap-Ezidi-Keldani, 350 bini de Kürt’tür. Bunların ciddi bir sayıda AB’ye göç etmesi mümkün. Fakat biz bugüne kadar dayanışmanın gereği olarak bu süreci sabırla atlattık. Macaristan’ın terörle mücadelede gösterdiği ittifak dayanışması ortaklığımızın önemini göstermiştir. Bizler NATO’DA beraberiz, stratejik ortağız. Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre 40 milyar dolar harcadık. Ülkemiz bunu tek başına sırtlayamaz. AB’nin bize verdiği söz 3+3 milyar Eurodur. Ama bize gelen miktar 3 milyar Eurodur. Gelse de gelmese de biz bu insanlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Barış Pınarı Harekatı’yla mücadelemizi sürdürüyoruz. ABD’yle 120 saatlik teröristleri bölgeden çıkarma sözü aldık. Ardından Rusya’yla 150 saatlik mutabakat yaptık. Ne ABD ne de Rusya bu teröristleri bu bölgeden çıkaramadı” ifadelerini kullandı.

“KAPILARI AÇARSAK NEREYE GİDECEKLERİ MALUMDUR”

Macar gazetecinin, “AB’den beklediğiniz destek gelmezse, göç etmek isteyen mültecilere kapılar açacak mısınız?” sorusuna Erdoğan, “Destek gelse de gelmese de biz misafirlerimize ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu da bir yere kadar. Bizde bir söz var. ‘Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez’ diye. Bu olmazsa, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açarsak nereye gidecekleri malumdur. Soruya cevap vermek için araya giren Macaristan Başbakanı Orban ise, “Bu soru bizleri de ilgilendiriyor. Bizim arzumuz ve isteğimiz, memleketlerini terk etmek zorunda kalanlar evlerine dönsünler. Bu insanlara destek vermemiz gerekiyor ki bir an evvel evlerine dönsünler. Bu tarafa değil, o tarafa yardım etmemiz gerekiyor. Güvenli bölgenin yeniden oluşması için planları gördüm. Macaristan zengin ve büyük ülkeler arasında yer almıyor.. Bizim sıkletimiz oranındaki yardımı etmeye hazırız. Okul, köy inşaatlarını kabul edebiliriz. Güvenli bölgenin yeniden inşa etmesi için Macaristan Türkiye’nin arkasındadır. Macaristan, hudutlarını korumak için yetenekli bir ülkedir. Macaristan kendi hudutlarını biliyor. Macaristan’ın hudutlarından 1 tane göçmen geçemez. Güvenlik güçlerimiz, illegal göçten Macar halkını koruyacaktır.

“BAĞDADİ İLE KOBANİ ARASINDA BİR FARK YOK”

Erdoğan, Türk gazetecinin “Patriot ve F-35’ler konusunda yeni adım atılmasını bekliyor musunuz?” sorusuna ise, “Doğmamış çocuğa don biçilmez. Her şeyden önce görüşmemizde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel sorunlar ele alınacak. Şu anda S-400, Patriot, F-35 konusu görüşme içerisinde yer alacak konulardır. Hangi sektörlerde neler yapabiliriz bunları ele alacağız. Terörde mücadelede beraber neler yapacağız bunları ele alacağız. Bağdadi ile Mazlum Kobani arasında fark yok. İkisi de önemli bir teröristtir. Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle birlikte yakaladık. Eşini de yakaladık. 13 tane en yakın çevresini yakaladık. Hepsi elimizde. Biz DEAŞ’la mücadeleyi böyle veriyoruz. Vermekte de kararlıyız. Teröristin iyisi, benimkisi, seninkisi olmaz. Burada insanlığın huzuru ve menfaati yatmaktadır. Bundan sonra da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Mazlum Kobani de yüzlerce insanın kanına giren örgütün başıdır. Benim görüştüğüm terörist iyi görüşmediğim kötü olmaz. Ortak dayanışmamız çok önemli. Stratejik ortaklığın gereğini yere getirmemiz lazım. Bizi vuran terör yarın başka ülkeyi vuracaktır. Bu hassasiyetlerimizi ele alacağız. Savunma sistemlerinde alternatif aradık ve S-400 aldık. Ama ABD, Patriot verecekse ve şartlar uygun olursa Patriot da alabiliriz. Kongreden geçmesi gerekiyor diyorlarsa geçirsinler. Biz de teklifimizi yapalım” diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’ın ortak basın açıklaması

 

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