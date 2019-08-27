 DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor

Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Liderlerin görüşme öncesi görüntüleri