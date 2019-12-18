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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Görüntü Dökümü ---------------- -Erdoğan ile...
GÜNDEM 18.12.2019, 14:43
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ile Abdullah Şah’ın tokalaşması
-Görüşmeden görüntüler
-Aile fotoğrafının çekilmesi
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