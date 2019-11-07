DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan’ın karşılanması

-İkili görüşme