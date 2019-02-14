DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Rusya () - 'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
Rusya () - 'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- Görüşmeden...
14 Şubat 2019 Perşembe 13:02
Rusya () - 'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
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