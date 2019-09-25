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DHA DIŞ  -  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz (1)

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İdlib’de sükûneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden...

GÜNDEM 25.09.2019, 00:31
DHA DIŞ  -  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz (1)

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İdlib’de sükûneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları hastaneleri, altyapı ve üstyapıyı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

 

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