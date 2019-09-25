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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri'ne geçmiş olsun telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York'ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,...
GÜNDEM 25.09.2019, 03:17
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York'ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah'ı geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı da belirtildi.
Sabah'ın New York'ta bir hastanede tedavisi devam ediyor.
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