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DHA DIŞ - Çocuklar anıttaki çelenkleri ateşe verdi

Rusya, () – Rusya’da biri 6, diğeri 7 yaşında iki çocuk, İkinci Dünya Savaşı’ndaki askerler anısına dikilen bir anıtta bulunan çelenkleri ateşe verdi. Olay, Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde bulunan Serov şehrinde meydana geldi. Güvenlik...

DHA DIŞ - Çocuklar anıttaki çelenkleri ateşe verdi

Rusya, () – Rusya’da biri 6, diğeri 7 yaşında iki çocuk, İkinci Dünya Savaşı’ndaki askerler anısına dikilen bir anıtta bulunan çelenkleri ateşe verdi.

Olay, Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde bulunan Serov şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki çocuğun anıtın üzerine koyulmuş çelenkleri ateşe verdikleri görüldü. Çocukların, alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Yerel medya, çocukların 6 ve 7 yaşlarında olduklarını ve çelenkleri ateşe vermeleri ile büyüyen yangını 11 itfaiye görevlisinin söndürdüğünü duyurdu.

Yerel medya, çocukların her ikisinin de kimliklerinin belirlendiğini; her iki çocuğun da anneleri ile yaşadıklarını ve olayla ilgili olarak annelerinin ifade için çağırıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Çocukların anıt etrafında koşturmaları
-Çocukların anıt üzerindeki çelenkleri ateşe vermeleri
-Alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçan çocuklar

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