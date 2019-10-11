Son Dakika
DHA DIŞ- Çin’de köprü yolun ortasına çöktü: 1 yaralı
Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Wuxi şehrinde köprü yolun ortasına çöktü. Köprünün altında kalan 3 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet ezildi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Wuxi...
GÜNDEM 11.10.2019, 10:00
Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Wuxi şehrinde köprü yolun ortasına çöktü. Köprünün altında kalan 3 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet ezildi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Wuxi şehrinde bulunan, Şangay Ulusal Karayolu üzerinde Beihuan ve Şiyang yolunun kavşak noktasındaki köprü, yolun ortasına çöktü. Yetkililer, köprünün çökme nedeninin köprüde bulunan aşırı yüklü bir kamyon olduğunu belirtti. Çöken köprünün altında kalan 3 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet hurdaya döndü. Olay sonrasında 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çöken köprünün ardından karayolunda 5 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Köprünün yolun ortasına çökmesi
-Araçların köprünün altında ezilmesi
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2