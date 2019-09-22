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DHA DIŞ- Çin’de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı

Çin’de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada,...

GÜNDEM 22.09.2019, 12:11
DHA DIŞ- Çin’de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı
Çin’de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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-Kazanın olduğu bölgeden görüntüler
-Etrafa toplanmış insanlar

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