DHA DIŞ- Çin’de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı

ÇİN’de bir öğrenci yurdunda telefonu çalındığı iddiasıyla ikinci kat balkonundan atlamaya kalkan genci, itfaiye görevlisi kurtardı. Öğrencinin bulunduğu katın bir üst balkonundan sarkan görevli, genci ayaklarıyla iterek içeri girmesini sağladı. O anlar, kameralara yansıdı.Olay, Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Hechi şehrinde bir ortaokul öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun ikinci katında bir öğrenci, telefonu çalındığı iddiasıyla balkondan atlamaya kalktı. Yurt görevlileri, itfaiye ekibinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencinin atlama riskine karşı binanın dışına şişme minder yerleştirdi. O sırada bir itfaiye görevlisi de öğrencinin çıktığı balkonun bir üst katına çıkıp boruya tutunarak aşağıya doğru sarktı. Görevli, üçüncü katta kalan öğrencilerin tuttuğu ip sayesinde balkondan atlama teşebbüsünde bulunan öğrenciyi ayaklarıyla iterek öğrencinin içeri girmesini sağladı. İtfaiye görevlisi de öğrencinin arkasından balkondan içeriye girdi. O anlar, binanın dışında bulunan itfaiye görevlileri tarafından kaydedildi.

Görevlinin ve balkondan atlama teşebbüsünde bulunan öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencinin balkondan atlamaya teşebbüs etmesi

-İtfaiye ekiplerinin yere şişme minder yerleştirmesi

-İtfaiye görevlisinin öğrencinin üst katına çıkması

-Boruya tutunan görevlinin sarkarak alt kata inmesi

-Görevlinin öğrenciyi ayaklarıyla iterek içeriye doğru girmesini sağlaması