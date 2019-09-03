DHA DIŞ - Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

Çin’de dün bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 10 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay Çin’in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni eğitim döneminin ilk gününde Chaotangpo İlköğretim Okulu’nda meydana geldiğini; bıçaklı bir saldırganın öğrencileri hedef aldığını ve 8 öğrencinin bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Şüphelinin, cezaevinden yeni çıktığı ve intikam amacıyla böyle bir saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yetkililer 40 yaşındaki şüphelinin yakalandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu.