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DHA DIŞ - Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 10 yaralı

Cin’de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 10 öğrenci yaralandı. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay Çin’in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni...

GÜNDEM 02.09.2019, 13:18
DHA DIŞ - Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 10 yaralı
Cin’de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 10 öğrenci yaralandı. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay Çin’in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni eğitim döneminin ilk gününde Chaotangpo İlköğretim Okulu’nda meydana geldiğini; bıçaklı bir saldırganın öğrencileri hedef aldığını ve 10 öğrenciyi bıçakladığını duyurdu.

Yetkililer şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgusunun sürdüğünü duyurdu.

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