DHA DIŞ - Çin’de fırtına oyun parkını vurdu: 2 çocuk hayatını kaybetti

Çin () – Çin’de aniden çıkan fırtına, oyun parkındaki şişme şatonun ters dönmesine neden oldu. O sırada şişme şatoda oynamakta olan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Çin’in Hebei eyaletinin Baoding şehrinde bir oyun parkında şişme şatonun aniden çıkan fırtına nedeniyle ters dönmesiyle meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yerel saat ile 14:50’de meydana gelen olayda, o sırada şişme şatoda oynamakta olan çocuklardan 2’sinin, şatonun ters dönmesiyle birlikte hayatını kaybettiği, 7’sinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer olayın araştırıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Fırtınanın ters döndürdüğü şişme şatoda çocukların kurtarılma çalışması