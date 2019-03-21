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DHA DIŞ - Çin’de fabrikada patlama: 6 ölü, 30 yaralı (2) - EK BİLGİ

Çin () – Çin’de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlama, bölgede sarsıntı yaşanmasına da neden oldu. Olay, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde...

DHA DIŞ - Çin’de fabrikada patlama: 6 ölü, 30 yaralı (2) - EK BİLGİ

Çin () – Çin’de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlama, bölgede sarsıntı yaşanmasına da neden oldu.

Olay, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medya, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini; çocunluğu çocuk olan 30 kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayrıca patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anının farklı açılardan görüntüsü

-Yaralılar

-Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası

(GÖRÜNTÜLER DGS'DE)

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