DHA DIŞ – Çin’de bir sürücü otomobili yayaların üzerine sürdü: 7 ölü

Çin () – Çin’de bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Olay Çin'in Hubei eyalettinde Zaoyang kentinde meydana geldi.
Bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aracı ile yayaların arasına daldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği olay sırasında sürücü, polis tarafından vurularak öldürüldü.
Olay sonrası bölgede yaşanan can pazarını ise bir vatandaş görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yerdeki insanların görüntüleri
Sağlık görevlilerinin yaralıları sedyeye alması
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