DHA DIŞ- Çin, Hong Kong'a yaptığı askeri sevkıyatı 'rutin rotasyon' olarak tanımladı
Dün gece yarısı 50’den fazla Çin’e ait zırhlı araç, Hong Kong’a girerken görüntülendi. Araçlar içinde; zırhlı personel taşıyıcılarının, ordu kamyonlarının, devriye botlarının ve silahlı helikopterin bulunduğu bildirildi. 3...
3 aydır devam eden şiddetli protesto eylemleri sonrasında zırhlı araçların Hong Kong’a girmesi endişe yaratırken; Çin resmi haber ajansı Xinhua, zırhlı araçların ‘rutin yıllık rotasyonlar’ kapsamında şehre giriş yaptığını açıkladı. Askeri araçların Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) ait garnizonun rotasyon değişimi için şehre girildiği belirtildi.
Ayrıca Çin medyası, zırhlı askeri araçların şehre girişinin Hong Kong Anayasası’na uygun olduğunu bildirdi. Rotasyon değişiminin, Hong Kong’da düzenlenen protesto eylemlerinin üçüncü ayına girilirken, Cumartesi günü planlanan büyük bir gösteriden önce yapılması dikkat çekti.
Hong Kong Yasama Meclisindeki Civic Party delegesi Dennis Kwok, Hong Kong'daki bu askeri hareketliliğinin halka 'uyarı amacı ile' yapıldığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Askeri araçların sıra halinde şehre girmesi
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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