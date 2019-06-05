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DHA DIŞ - Çin'de işletme ve okullar, ‘çıraklık programları’ için ortak çalışacak

Çin () - Çin Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yetkililerden, sanayi, işletmeler ve okulları ortaklaşa 'çıraklık programları' sunmaları konusunda yönlendirmelerini isteyen bir genelge yayınladı.   Yapılan resmi açıklamada bunun, mesleki...

DHA DIŞ - Çin'de işletme ve okullar, ‘çıraklık programları’ için ortak çalışacak

Çin () - Çin Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yetkililerden, sanayi, işletmeler ve okulları ortaklaşa 'çıraklık programları' sunmaları konusunda yönlendirmelerini isteyen bir genelge yayınladı.  

Yapılan resmi açıklamada bunun, mesleki eğitim reformu için bakanlığın uygulamayı hedeflediği ulusal bir plan olduğu belirtildi.

Genelge kapsamında, okullar ve işletmeler, ‘modern çıraklık’ için yüksek standartta eğitim, öğretim programı ve pratik eğitim standardı oluşturmak için beraber çalışacak.

Genelgede, çırakların eğitim programının işletmelerin gereksinimlerine uygun olması ve ders içeriğinin mesleki standartlarla uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, çıraklık programlarının eğitim görevinin okullardan öğretmenler ve işletmelerden danışmanlar tarafından ortaklaşa yürütüleceği ‘çifte danışmanlık’ sisteminin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Genelgede, karşılıklı istihdamı kolaylaştırmak ve ortak teknolojik araştırma ve okul ile işletmeler arasındaki gelişimi arttırmak için çaba sarf edileceği belirtildi.

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